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عربي و دولي

وزارة الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك بلغت نحو 300 عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية

2023-12-04 | 06:41
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وزارة الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك بلغت نحو 300 عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية
وزارة الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك بلغت نحو 300 عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري و5 قطع من المعدات العسكرية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: "في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 24 و 93 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات".

وأضافت الوزارة: "وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على أفراد ومعدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 102 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارتين".
كما أكدت أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربوا القوى البشرية والمعدات العسكرية في 107 مناطق".
وزارة الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك بلغت نحو 300 عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية

عربي و دولي

وزارة الدفاع الروسية

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