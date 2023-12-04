وزارة الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك بلغت نحو 300 عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري و5 قطع من المعدات العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: "في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 24 و 93 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات".