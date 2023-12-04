كتائب القسام: إستهدفنا آلية هندسية "بومة" متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105" وقصفنا بئر السبع برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة "حماس".



