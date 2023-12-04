قلق يلاحق إسرائيل... والأخيرة تحذر مواطنيها من السفر إلى 80 دولة

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنه "على خلفية القتال في قطاع غزة وتزايد المظاهرات (المعادية للسامية) والمؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم مستوى تحذير السفر للمسافرين الإسرائيليين حول العالم".

ووفقا للخريطة التي نشرها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فقد "تم رفع التحذير إلى المستوى الثاني في السفر إلى العديد من البلدان في أوروبا الغربية (بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وفي أمريكا الجنوبية (بما في ذلك البرازيل والأرجنتين)، وكذلك أستراليا وروسيا".

;lh أفادت الصحيفة بأن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رفع أيضا مستوى تحذير السفر إلى المستوى الثالث وتوصية باتخاذ المزيد من الاحتياطات، حيث رفع مستوى تحذير السفر إلى المستوى الثالث في العديد من البلدان في أفريقيا (بما في ذلك جنوب أفريقيا وإريتريا)، وفي بلدان في آسيا الوسطى (بما في ذلك أوزبكستان، كازاخستان، قيرغيزستان، وتركمانستان)، ويعني هذا المستوى إعادة النظر في السفر غير الضروري".