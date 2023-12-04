إيران تتوعد بالرد على مقتل مستشارين لها إثر قصف إسرائيلي في دمشق

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "أي إجراء ضد مصالح إيران وأمنها وقواتها الاستشارية في سوريا لن يمر دون رد"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تعمل على توسيع نطاق الحرب لأنها تعرضت لفشل استراتيجي"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، مقتل اثنين من قواته أثناء قيامهما بمهمة استشارية في سوريا.

وقال المكتب الإعلامي للحرس الثوري، في بيان له، إن عناصره "استشهدوا إثر هجوم إسرائيلي غاشم أثناء قيامهما بمهمة استشارية في جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.