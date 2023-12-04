صحيفة أوكرانية تكشف تفاصيل خطيرة للصراع بين زيلينسكي ووزير دفاعه

وحسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" نقلاً عن مصادر: "في بعض الأحيان يكون هناك انطباع بأن زيلينسكي لديه نوعان من القوات المسلحة: القوات "الجيدة" ( التي يقودها قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي وغيره من المفضلين)، والقوات "السيئة" (الذين هم تابعون لزالوجني)، وهذا أمر محبط للغاية للقائد الأعلى، والأهم من ذلك أنه يتعارض مع قيادة الجيش بأكمله".

ووفقا للمصادر التي نقلت للصحيفة: "أنشأ زيلينسكي مسارات متوازية للتواصل مع قادة مختلف فروع الجيش، بينما تجاهل زالوجني، وعلى وجه الخصوص، يتواصل الرئيس بهذه الطريقة مع سيرسكي ورئيس القوات الجوية نيكولاي أوليشوك، وهذا يزعزع استقرار عمل زالوجني.

وفي الوقت نفسه، زاد التوتر بين زيلينسكي وزالوجني بشكل أكبر بعد بدء الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في الجنوب، وكما قال المصدر للصحيفة، فإن "مكتب رئيس الجمهورية يأمر بانتظام بإجراء دراسات اجتماعية حول المشاعر السياسية للمواطنين، وفقا لنتائجهم، فإن تصنيف القائد الأعلى للقوات المسلحة لأوكرانيا أصبح أعلى".