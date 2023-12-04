الناطق العسكري باسم القسام "ابو عبيدة": دمرنا 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال بقطاع غزة واستهدفنا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية،"بالتل"، الإثنين انقطاع الاتصال بالهاتف والانترنت في عموم غزة، مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في اتجاه جنوب القطاع.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتبر الوضع في أوكرانيا صعبا، وأن الأموال المخصصة في الإدارة الأمريكية لدعم كييف ستنتهي "قريبا جدا".
أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة "حماس".