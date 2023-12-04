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التقدمي الاشتراكي: في ظل العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني سنكتفي بمناسبة ذكرى ميلاد الشهيد كمال جنبلاط بوضع زهرة على ضريحه
التقدمي الاشتراكي: في ظل العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني سنكتفي بمناسبة ذكرى ميلاد الشهيد كمال جنبلاط بوضع زهرة على ضريحه
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: هناك محادثات مع قطر ومصر بشأن كيفية الدفع باستراتيجية إطلاق الرهائن
2023-12-04 | 14:47
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: هناك محادثات مع قطر ومصر بشأن كيفية الدفع باستراتيجية إطلاق الرهائن
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