بصور الأقمار الصناعية.. بدء الهجوم على جنوب القطاع

بدأ جيش الإحتلال هجوماً على جنوب غزة، وفقا لتحليل صحيفة "نيويورك تايمز" لصور الأقمار الصناعية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي تم جمعها في الساعة 9 صباحاً الأحد بالتوقيت المحلي وحللتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أن جيش الإحتلال "وصل إلى موقع جنوب دير البلح، على بعد حوالي 3 أميال شمال وسط مدينة خانيونس".

وأظهرت الصور "عشرات المركبات المدرعة في المنطقة وسواتر تم نصبها لتحصين مواقعها ومركباتها وأنشطتها التي تشبه إلى حد كبير العمليات الإسرائيلية السابقة في الشمال"، وأظهرت الصور أيضًا "مسارات على الأرجح من الجرافات".

ورفض جيش الإحتلال التعليق، لكن جنرالاته قالوا في الأيام الأخيرة إن قواته "تعمل في جميع أنحاء قطاع غزة"، دون توضيح ما يعنيه ذلك.