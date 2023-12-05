إعلام العدو: صفارات تدوي الإنذار في غلاف غزة

التقدمي الاشتراكي: في ظل العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني سنكتفي بمناسبة ذكرى ميلاد الشهيد كمال جنبلاط بوضع زهرة على ضريحه

التقدمي الاشتراكي: في ظل العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني سنكتفي بمناسبة ذكرى ميلاد الشهيد كمال جنبلاط بوضع زهرة على ضريحه