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المتحدث بإسم حكومة الإحتلال: حاصرنا مخيم جباليا وإستهدفنا معقلاً لحماس فيه
2023-12-05 | 06:09
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المتحدث بإسم حكومة الإحتلال: حاصرنا مخيم جباليا وإستهدفنا معقلاً لحماس فيه
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