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عربي و دولي

كتائب القسام: استهدفنا 18 جنديا من الاحتلال بهجوم مباشر في محاور القتال في خانيونس وقمنا بتفجير حقل ألغام بقوة أخرى

2023-12-05 | 12:07
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كتائب القسام: استهدفنا 18 جنديا من الاحتلال بهجوم مباشر في محاور القتال في خانيونس وقمنا بتفجير حقل ألغام بقوة أخرى
كتائب القسام: استهدفنا 18 جنديا من الاحتلال بهجوم مباشر في محاور القتال في خانيونس وقمنا بتفجير حقل ألغام بقوة أخرى

كتائب القسام: استهدفنا 18 جنديا بهجوم مباشر في محاور القتال في خانيونس وقمنا بتفجير حقل ألغام بقوة أخرى وقصفنا حشودا عسكرية في محاور التوغل بخانيونس بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى

اعلنت كتائب القسام في بيان انه "منذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير  24 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس، واستهدفوا 18 جندياً بالهجوم المباشر، وأوقع قناصة القسام 8 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بالعبوات، كما أوقعوا قوة أخرى في حقل ألغام أعد مسبقاً، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة."
كتائب القسام: استهدفنا 18 جنديا من الاحتلال بهجوم مباشر في محاور القتال في خانيونس وقمنا بتفجير حقل ألغام بقوة أخرى

عربي و دولي

كتائب القسام

الاحتلال

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