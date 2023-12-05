بالفيديو- لحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية لجيش الاحتلال في حي البيادر بمدينة #جنين

صدر بيان مشترك في ختام زيارة اولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لقطر وانعقاد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري.



وأكد البيان المشترك على تعزيز التعاون الأمني بما يسهم بدعم استقرار المنطقة، كما شدد على أهمية استمرار التعاون السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.