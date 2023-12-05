بالفيديو- لحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية لجيش الاحتلال في حي البيادر بمدينة #جنين

لحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية لجيش الاحتلال في حي البيادر بمدينة #جنين pic.twitter.com/sdHWnTHS4d
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 5, 2023
لحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية لجيش الاحتلال في حي البيادر بمدينة #جنين pic.twitter.com/sdHWnTHS4d
الناطق باسم سرايا القدس: دمرنا عددا من آليات العدو على محاور التوغل شرق خانيونس والقرارة ومدينة غزة وأوقعنا إصابات في صفوف جنوده من خلال اشتباكات ونصب كمائن على محاور القتال
صدر بيان مشترك في ختام زيارة اولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لقطر وانعقاد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري.وأكد البيان المشترك على تعزيز التعاون الأمني بما يسهم بدعم استقرار المنطقة، كما شدد على أهمية استمرار التعاون السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.