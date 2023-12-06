العدوان على غزة يدخل شهر الثالث ... الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والمقاومة تكبده خسائر في محاور عدة

كما تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من تكبيد الاحتلال خسائر فادحة في عدة محاور، أبرزها خان يونس حيث تدور معارك ضارية.

فقد استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم، في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلين بمخيم النصيرات وسط القطاع فيما استشهد فلسطينيين واصيب آخرون في غارة استهدفت منزلاً في المخيم الغربي بخان يونس.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي عنيف استهدف أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان.

كما اطلقت قوات الاحتلال وابلاً من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما ادى الى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى الذين بات العديد منهم تحت الأنقاض وسط صعوبات انتشالهم.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 35 فلسطينيا من العاملين في المجال الطبي من بينهم أطباء وضباط إسعاف.

كما وصل إلى مشفى ناصر 3 شهداء من عائلة داوود بعد قصف منزل بالقرب من مسجد عباد الرحمن بمنطقة المعسكر في خان يونس، فيما استشهد مدير عيادة خزاعة الحكومية رامز النجار ونجله زيد خلال اقتحام الاحتلال لمنطقة بني سهيلا شرق المدينة .

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا بجانب مسجد الجمعية في النصيرات ما ادى إلى وقوع عدد من الشهداء في المكان، فيما استشهد سبعة مواطنين جراء قصف الاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات وآخر في شارع العشرين وسط قطاع غزة.

الى ذلك سمع دوي انفجارات واشتباكات بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة وذلك بعد ساعات من مجزرة قاسية بحق عائلة فلسطينية التي استشهد فيها 45 فلسطينياً واصيب العشرات بجروح.

واعلنت سرايا القدس استهداف قوة خاصة من جيش الاحتلال بقذيفة "OG" مضاد للأفراد في محيط مسجد الظلال شرق خانيونس.

وفي سياق متصل قالت وزارة الصحة في غزة ان قوات الاحتلال اخرجت مستشفي كمال عدوان عن الخدمة واصبح أكثر من 400 ألف نسمة في شمال القطاع أصبحوا بلا خدمات خاصة بعد تدمير مولد الكهرباء الرئيسي لمستشفى كمال عدوان.

كما حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أنّ الوضع في غزة "يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية".

بدورها كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن انخفاض المواد الطبية والوقود في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة إلى مستويات متدنية للغاية.

وطالبت المنظمة برفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية الطبية بشكل عاجل إلى القطاع بأكمله.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 16 ألفا و248، بينهم اكثر من سبعة الآف طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 43 ألفا.

الى ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

في المقابل اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط في حادث انقلاب مركبة عسكرية خلال مهمة عسكرية جنوب الكيان الاسرائيلي.وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في غزة إلى 86 ضابطا وجنديا، بينما يرتفع الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 410 من الضباط والجنود.

وكان الجيش الاسرائيلي اعلن امس مقتل 7 عسكريين من قواته ، بينهم 5 ضباط في معارك امس.