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عربي و دولي

بوتين يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى السعودية والإمارات

2023-12-06 | 03:06
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بوتين يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى السعودية والإمارات
بوتين يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى السعودية والإمارات

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز الشراكات المهمة بالنسبة لموسكو، والبحث في قضايا الطاقة والسياسة الإقليمية، حسب ما أعلن الكرملين.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس بوتين سيُجري محادثات تتناول القضايا الدولية والإقليمية، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بالإضافة إلى قضايا التعاون في قطاع النفط.

وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف قال امس بأن الرئيس الروسي سيزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع، مضيفاً بالقول: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات في المقام الأول مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات، وستكون هناك أيضاً زيارة عمل، وآمل في أن تكون هذه الزيارة جيدة جداً"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأوضح أن بوتين سيتطرّق إلى العلاقات الثنائية والحرب بين إسرائيل وحماس والسياسة الدولية، بالإضافة إلى خفض إنتاج النفط في إطار عمل تحالف "أوبك+" الذي انضمت إليه روسيا.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات في عام 2019، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية.

وأكد أوشاكوف للصحافيين على ضرورة البدء في تسوية حقيقية بعد إقامة الهدنة وتبادل الأسرى: "الأمر الرئيسي الآن هو تحقيق هدنة طويلة الأجل، لأن هذه الهدنات "المجزأة" مفيدة لكننا ما زلنا نرغب في التوصل إلى هدنة طويلة الأجل، وتبادل كامل للأسرى والرهائن، يمكننا بعد ذلك بدء بعض الأعمال الحقيقية في جو أكثر هدوءاً، وفي سياق آفاق تسوية النزاع".

وأجاب مساعد الرئيس الروسي على سؤال عما إذا كانت موسكو مهتمة بتقديم خطتها الخاصة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بقوله: "من الواضح، سنناقش هذا أولاً وقبل كل شيء".

بوتين يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى السعودية والإمارات

عربي و دولي

بوتين

السعودية

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