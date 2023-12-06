نائب فرنسية تطالب بلادها بفرض عقوبات على "إسرائيل"

طالبت نائب فرنسية رئيسة حكومة بلادها إليزابيث بورن بحث الخطى من أجل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وقالت النائب الفرنسية الما دوفور خلال مداخلتها في الجمعية الوطنية بحضور رئيسة الحكومة إليزابيث بورن "سيدتي الوزيرة، الهدنة انتهت، والجحيم عاد مجدداً إلى الأرض هناك، مع وجود 1.9 مليون مواطن غزي نزحوا نحو الجنوب الذي لم يخل هو الآخر من القصف الإسرائيلي".

وتساءلت النائب الفرنسية "كم من الوقت ستستمرون في السماح لنتنياهو في وضع كل منطقة الشرق الأوسط في خطر؟".