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2023-12-06 | 05:06
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كتائب القسام: قصفنا قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل
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