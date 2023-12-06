محمد بن زايد خلال إستقبال بوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري لروسيا

صرّح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بأن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لروسيا.

وقال الرئيس الإماراتي خلال استقباله الرئيس الروسي: "أرحب بكم صديقي فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في دولة الإمارات وسعيد بلقائكم مجددا".

وتابع: "في البدياية أود أن أشير إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا علاقة تاريخية، وشهدت خلال السنوات الماضية تطورا مستمرا في العديد من المجالات التي البلدين والشعبين الصديقين".

وأضاف: "أنتهز هذه الفرصة كي أثمن دوركم الفاعل في تقوية هذه العلاقات وحرصكم على تنميتها، وفي هذا السياق فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وأكبر مستثمر عربي فيها".