كتائب القسام: إستهدفنا ناقلة جند ودبابة ميركفاه في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105"

اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة انصار الله في بيان، انها "أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (ايلات) جنوبي فلسطين المحتلة".
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إلى السعودية في زيارة عمل، حيث يعتزم إجراء محادثات مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود.
قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الأربعاء، إنه سيتم إبعاد "حزب الله" اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني من خلال ترتيب سياسي دولي أو تحرك عسكري.