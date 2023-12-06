بالفيديو - مشاهد متداولة توثق سقوط صواريخ أطلقت من قطاع #غزة على مستوطنة #بئر_السبع pic.twitter.com/2XM8GS7Qa4
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 6, 2023
بالفيديو - مشاهد متداولة توثق سقوط صواريخ أطلقت من قطاع #غزة على مستوطنة #بئر_السبع pic.twitter.com/2XM8GS7Qa4
اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة انصار الله في بيان، انها "أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (ايلات) جنوبي فلسطين المحتلة".
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إلى السعودية في زيارة عمل، حيث يعتزم إجراء محادثات مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود.
قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الأربعاء، إنه سيتم إبعاد "حزب الله" اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني من خلال ترتيب سياسي دولي أو تحرك عسكري.