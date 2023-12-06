غالانت: سنبعد حزب الله إلى ما وراء الليطاني بترتيب سياسي دولي أو تحرك عسكري

جاء ذلك خلال اجتماع وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بـ "المتوتر للغاية" مع رؤساء سلطات خط النزاع على الحدود اللبنانية.

كما تعهد غالانت لرؤساء السلطات بأن ما يقرب من 80 ألف ساكن يعيشون على بعد 9 كيلومترات من الحدود لن تتم إعادتهم إلى منازلهم حتى يتم استتباب الأمن في المنطقة.

وبحسب غالانت، هناك أولوية لترتيب سياسي دولي يضمن إخراج "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني، استناداً إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

وأضاف: "لكن إذا لم ينجح الخيار الأول، فإن دولة إسرائيل ستستخدم كل الموارد المتاحة لها. الوسائل المتاحة لها لإبعاد حزب الله بالوسائل العسكرية".