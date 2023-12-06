الحوثيون: اطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في ايلات

ولفت البيان الى "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم، وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة".