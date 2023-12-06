زيلينسكي: بوتين يعول على انهيار الدعم الغربي لأوكرانيا والجيش الروسي "زاد الضغط بشكل كبير" على الجبهة

وصرّح زيلينسكي خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجموعة السبع أن "روسيا تأمل بشيء واحد فقط: أن تنهار وحدة العالم الحر العام المقبل. تعتقد روسيا أن أميركا وأوروبا ستظهران ضعفا وستضعان حدا لدعمهما لأوكرانيا بالمستوى الملائم". واذا كان اقر بأن القوات الروسية تشن هجمات على الجبهة، فان زيلينسكي أكد أن الجنود الأوكرانيين "يقاومون الهجمات".

وأضاف: "نمسك بمناطق في عدة اتجاهات على خط الجبهة ونحن نحضر للمراحل المقبلة".

واعتبر زيلينسكي ان بلاده يجب أن "تفوز بمعركة التحفيز" في الداخل كما في الخارج. وقال أمام مجموعة السبع إن "العالم الحر لديه حاجة حيوية للحفاظ على وحدته".

كما أعرب عن أمله في أن يفي الاتحاد الأوروبي "بوعده لأوكرانيا" التي ستتم مناقشة رغبتها في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي خصوصا خلال قمة منتصف كانون الاول.

وبعد فشل الهجوم المضاد الكبير الذي شنه الجيش الأوكراني في الصيف والذي لم يتمكن من اختراق الدفاعات الروسية، استعادت القوات الروسية زمام المبادرة لا سيما في أدفيفكا، المدينة الصناعية في الشرق التي تحاول تطويقها.

وكان زيلينسكي ألغى مساء الثلاثاء خطابه المقرر أمام الكونغرس الأميركي حيث تدور مفاوضات متوترة بشأن استمرار المساعدة لأوكرانيا، ما أثار مفاجأة كبرى.