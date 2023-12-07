ثلاثة قتلى برصاص مسلّح أطلق النار داخل جامعة في لاس فيغاس قبل أن يُقتل

وقالت الشرطة في منشور على منصّة إكس إنّه "وفقاً لمحقّقينا الموجودين في الموقع فإنّ ثلاثة ضحايا قضوا، وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أنّ مطلق النار قضى أيضاً.

وتقع جامعة نيفادا على بُعد مسافة قصيرة من "لا فيغاس ستريب"، الشارع السياحي المزدحم بالفنادق وكازينوهات القمار.

وتعدّ هذه الواقعة الأحدث في بلد ينتشر فيه اقتناء السلاح وعمليات إطلاق النار.

وقالت الشرطة إنّها استجابت لبلاغات استغاثة قرابة منتصف النهار ، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع مشتبه به داخل الحرم الجامعي حيث سُمع دويّ إطلاق نار في موقعين على الأقلّ.

وأظهرت لقطات تلفزيونية آليات تابعة للشرطة تتحرك بينما يتم إجلاء عشرات الشبان.

وبعد ثلاث ساعات من الحادث، واصلت الجامعة حضّ الناس على الاحتماء في أماكنهم، قائلة إنّ الشرطة تعمل على إخلاء كلّ مبنى على حدة.

وتوقفت الدراسة في الجامعات والمدارس المجاورة التي أغلقت ابوابها، بينما أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توقف الرحلات الجوية إلى مطار دولي قريب.