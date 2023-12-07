الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة .. عشرات الشهداء والجرحى باستهداف المباني والمناطق السكنية

يواصل جيش الاحتلال مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الثاني والستين على التوالي ، فقد استُشهد منذ فجر اليوم عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب آخرون بجروح في العدوان المتواصل على القطاع.

وفي السياق فان طائرة حربية للاحتلال قصفت مسجدا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً على الاقل وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منازل في البلدة القديمة في مدينة غزة، في محيط منطقة حمام السمرة، وميدان فلسطين، وسوق الزاوية، وموقف جباليا، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة، وانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى، بسبب القصف العشوائي.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته دباباته منازل في أحياء الزيتون والشجاعية والصبرة شرق غزة، ما ادى الى سقوط العشرات بين شهيد وجريح، فيما طال القصف العشوائي المعادي مفرق السرايا في حي الرمال غرب المدينة وأدى إلى تدمير عدد من البنايات السكنية.

واستُشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال بالمدفعية منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة.

و شنت قوات الإحتلال غارات على حيي اليرموك والدرج، واستشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني واصيب آخرون إثر غارة استهدفت منزلا في مخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة.

اما خانيونس فقد شهدت قصفا عشوائيا مكثفا من طائرات ومدفعية الاحتلال أثناء توغل آلياته برا، وشهدت القرارة وخزاعة وعبسان والشيخ ناصر سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فيما لا يزال العديد من الفلسطينيين مفقودين تحت الأنقاض، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول، لخطورة الأوضاع على الأرض، بسبب كثافة القصف.