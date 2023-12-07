كتائب القسام : استهدفنا دبابة ميركافا للاحتلال في محور شمال مدينة خانيونس بعبوة العمل الفدائي

عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين هيثم زعيتر لـ"الجديد": ما هو سريع وآني هو العمل على اطلاق الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي والنقطة الثانية وقف العدوان على قطاع غزة ووقف العدوان والتقسيم للمسجد الاقصى