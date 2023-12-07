الخارجية الفرنسية: نجدد الدعوة لهدنة إنسانية جديدة تؤدي لاحقا لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في غزة ونأمل إحراز تقدم في الساعات والأيام المقبلة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار