بالصورة - مقتل نجل عضو مجلس الحـر ب الإسرائيلي غادي آيزنكوت في القطاع

أعلن جيش الإحتلال مقتل نجل غادي آيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق في معارك قطاع غزة.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل بأن غال مئير آزنكوت (25 عاما)، وهو عنصر في الكتيبة 699 من هرتسيليا قرب تل أبيب، لقي مصرعه على يد المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.

يأتي هذا الإعلان بينما أقر جيش الاحتلال حتى الآن بمصرع 90 من ضباطه وجنوده منذ بدء التوغل البري في القطاع أواخر تشرين الأول الماضي، وفي المقابل تؤكد المقاومة أنها حصيلة القتلى الإسرائيليين في غزة بالمئات.