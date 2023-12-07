بوتين خلال لقائه رئيسي: من المهم تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع في المنطقة

وقال بوتين، خلال المحادثات في موسكو: "بالطبع من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين".وأوضح بوتين أن روسيا وإيران تتعاونان بشكل نشط في كافة المجالات تقريباً، بما فيها الطاقة.وقال: "لدينا مشاريع كبيرة للبنية التحتية نبحثها منذ فترة طويلة، وقد وصلنا الآن إلى التنفيذ العملي لبناء خط السكك الحديدية (شمال-جنوب). نحن نعمل طبعاً بشكل تقليدي في مجال الطاقة، وفي مجال التعليم- لدينا عدد كبير من الطلاب الإيرانيين. بشكل عام يجري العمل بنشاط كافٍ، عملياً في جميع المجالات".وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنه يجب وقف قصف قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، ويجب إيجاد حل سريع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال رئيسي: "من الضروري وقف القصف (على قطاع غزة) في أسرع وقت ممكن. هذه القضية ليست مسألة تخص منطقتنا فحسب، بل إنها مسألة إنسانية جمعاء، لذلك، يجب إيجاد حل سريع للغاية لهذه القضية ويجب العثور عليه."وأضاف: "وفي الوقت نفسه، من المؤسف بشكل خاص أن تصرفات إسرائيل "تحظى بدعم أمريكا وكذلك الدول الغربية".وتابع: "من المؤسف أكثر أن المنظمات الدولية، تلك المنظمات التي من المفترض أن تحمي حقوق الإنسان فقدت فعاليتها، وهذا يحدث أمام المجتمع الدولي بأسره".