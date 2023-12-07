البيت الأبيض: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تهدد الملاحة البحرية.. وهذا ما قاله عن الهدنة الإنسانية

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كربي "نركز حاليا على وجود قدرات عسكرية كافية لردع التهديدات في البحر الأحمر".

وأضاف كربي: "هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تمثل تهديدا للملاحة البحرية وهي مدفوعة من إيران".

وتابع أن "وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 13 فردا وكيانا لمسؤوليتهم عن أعمال إرهابية في اليمن"، مشدداً على أن "القطع البحرية الأميركية بالبحر الأحمر ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها إن تم تهديدها".

وأكد منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي أن "المحادثات متواصلة لكننا لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة في غزة".