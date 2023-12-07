الديوان الأميري: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة



أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الخميس، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (86 عاما) "لا يزال مستقرا".

جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية.

وكان أمير الكويت قد تعرض منذ أسبوع، لوعكة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.

ووقتها، قال وزير الديوان الأميري، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".