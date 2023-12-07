الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

بعد فشل تمرير مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا.. البنتاغون يحذر

2023-12-07 | 16:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد فشل تمرير مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا.. البنتاغون يحذر
بعد فشل تمرير مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا.. البنتاغون يحذر

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، سابرينا سينغ، إنه من المهم جدا أن يصادق الكونغرس على مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا "تفاديا لحرب كبيرة في أوروبا".

ويأتي تحذير البنتاغون بعدما رُفض مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا و"إسرائيل" في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء.
ونال الإجراء موافقة 49 صوتا مقابل رفض 51، وبذلك لم يتمكن من الحصول على تأييد 60 صوتا لازمة في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو، لتمهيد الطريق لبدء المناقشات حوله، مما يهدد مساعي الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات جديدة قبل نهاية العام الحالي.
ومشروع القانون هذا من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف. كما نص على تقديم 14 مليار دولار لـ |إسرائيل|، التي تشن عدواناً على غزة.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد تحذيره للدول الغربية وواشنطن من انهيار جبهات القتال في بلاده بيد القوات الروسية.
 
بعد فشل تمرير مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا.. البنتاغون يحذر

عربي و دولي

البنتاغون

أوكرانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
العفو الدولية: استهداف سيارة الجزيرة في 13 أوكتبر "تشرين الاول" يرجح أن يكون بصاروخ موجه ما تسبب باشتعال النيران فيها
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم حي الشجاعية واستهدفنا ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات "العمل الفدائي"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

جيش العدو الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة
09:36

جيش العدو الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة

أعلن جيش العدو الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة، مقتل اثنين من جنوده في قطاع غزة ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي إلى 420 جنديا قتيلا. حسب وكالة "سبوتنيك"

09:36

جيش العدو الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة

أعلن جيش العدو الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة، مقتل اثنين من جنوده في قطاع غزة ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي إلى 420 جنديا قتيلا. حسب وكالة "سبوتنيك"

نتنياهو: سنقضي على حماس ولن تبقى في القطاع
09:08

نتنياهو: سنقضي على حماس ولن تبقى في القطاع

أكد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، أن "حماس لن تبقى لأننا سنقضي عليها وسياستي تنص على أن السلطة الفلسطينية ليست الحل".

09:08

نتنياهو: سنقضي على حماس ولن تبقى في القطاع

أكد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، أن "حماس لن تبقى لأننا سنقضي عليها وسياستي تنص على أن السلطة الفلسطينية ليست الحل".

تل ابيب تحت النار... ودوي صافرات الإنذار في مناطق متعددة داخل إسرائيل
07:48

تل ابيب تحت النار... ودوي صافرات الإنذار في مناطق متعددة داخل إسرائيل

أعلن الجيش العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وبلدة غوش دان بوسط البلاد، ومناطق أخرى.

07:48

تل ابيب تحت النار... ودوي صافرات الإنذار في مناطق متعددة داخل إسرائيل

أعلن الجيش العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وبلدة غوش دان بوسط البلاد، ومناطق أخرى.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023