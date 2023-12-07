بعد فشل تمرير مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا.. البنتاغون يحذر

ويأتي تحذير البنتاغون بعدما رُفض مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا و"إسرائيل" في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء.ونال الإجراء موافقة 49 صوتا مقابل رفض 51، وبذلك لم يتمكن من الحصول على تأييد 60 صوتا لازمة في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو، لتمهيد الطريق لبدء المناقشات حوله، مما يهدد مساعي الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات جديدة قبل نهاية العام الحالي.ومشروع القانون هذا من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف. كما نص على تقديم 14 مليار دولار لـ |إسرائيل|، التي تشن عدواناً على غزة.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد تحذيره للدول الغربية وواشنطن من انهيار جبهات القتال في بلاده بيد القوات الروسية.