وزارة الصحة في غزة: 388 جريحاً خرجوا عبر معبر رفح من أصل 46 ألفاً

قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش لقناة "الجزيرة" إن "في غزة أكثر من 46 ألف جريح ولم يخرج منهم سوى 388 عبر معبر رفح".

وأضاف البرش أنه "يجب فتح معبر رفح وإدخال مستشفيات ميدانية أمام العدد الكبير من الجرحى".

وتابع: "الفلسطينيون يموتون بغزة ولا يسمح لهم بالعلاج في الخارج وهذه وصمة عار"، مشيراً الى ان "النازحين في مراكز الإيواء يعانون من الأمراض المعدية والأوبئة".

وأكد المدير العام لوزارة الصحة بغزة أنه "نعاني من الأمراض المنقولة عبر المياه غير الصالحة للشرب.. ومستشفيات جنوب قطاع غزة لا تتحمل أعداد الجرحى الذين نقلوا من الشمال".

وتابع: "وصلت إلينا أكثر من 100 إصابة بسبب القصف بالقنابل الحارقة على شمال غزة، وهناك صعوبة كبيرة في إحصاء أعداد الشهداء".

وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي أحرق مولدات الطاقة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة".