إعلام : مصر تحذر إسرائيل من "قطع العلاقات" إذا فر سكان غزة إلى سيناء

وقال المسؤولون الإسرائيليون، إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ مسؤولون مصريون في الجيش، وفي جهاز المخابرات، نظرائهم في الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، أنهم قلقون للغاية بشأن تداعيات العملية العسكرية في جنوب غزة على مصر، خصوصاً مع استمرار نزوح المدنيين باتجاه معبر رفح الحدودي.

كما نقل موقع "أكسيوس"، عن المسؤولين الإسرائيليين، أن "المصريين أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة إلى عبور آلاف الفلسطينيين الحاجز الحدودي ومحاولة العثور على مأوى في شبه جزيرة سيناء".

وأضافوا أن المصريين أبلغوا إسرائيل أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين.

وفي السياق، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي تأكيده على أن المسؤولين المصريين حذروا من "قطيعة" مع إسرائيل إذا حدث ذلك.