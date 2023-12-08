الرئيس بوتين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

وتنتهي ولاية بوتين الحالية كرئيس للدولة في 7 مايو/ أيار من العام المقبل 2024، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في 17 مارس/آذار.

في حين صرح بوتين بذلك خلال مراسم حفل في قاعة القديس غيورغي في الكرملين، بينما قام الرئيس بتسليم أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا، حيث قال الرئيس خلال محادثة غير رسمية مع المشاركين في حفل منح أوسمة النجمة الذهبية بأنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.