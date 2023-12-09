"أنصار الله" تؤكد مجددا منعها مرور أي سفينة إلى إسرائيل

وأوضحت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون "هدفا مشروعا"، محذرة جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية

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وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعلنُ عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ، وإن أي سفينة متجهة لإسرائيل ستصبحُ هدفًا مشروعًا لقواتِنا المسلحة".

كما أضاف سريع: "حرصًا منَّا على سلامةِ الملاحةِ البحريةِ نحذرُ جميعَ السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية".

وأكد: "سوفَ تقومُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتطبيقِ هذا القرارِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان".