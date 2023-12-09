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عربي و دولي

"أنصار الله" تؤكد مجددا منعها مرور أي سفينة إلى إسرائيل

2023-12-09 | 13:34
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&quot;أنصار الله&quot; تؤكد مجددا منعها مرور أي سفينة إلى إسرائيل
"أنصار الله" تؤكد مجددا منعها مرور أي سفينة إلى إسرائيل

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في بيان، اليوم السبت، أنها ستمنع مرور أي سفينة من أي جنسية متجهة إلى إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي، ما لم يدخل إلى قطاع غزة ما يحتاج إليه من الغذاء والدواء.

 وأوضحت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون "هدفا مشروعا"، محذرة جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

 

وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعلنُ عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ، وإن أي سفينة متجهة لإسرائيل ستصبحُ هدفًا مشروعًا لقواتِنا المسلحة".

كما أضاف سريع: "حرصًا منَّا على سلامةِ الملاحةِ البحريةِ نحذرُ جميعَ السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية".

وأكد: "سوفَ تقومُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتطبيقِ هذا القرارِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان".

"أنصار الله" تؤكد مجددا منعها مرور أي سفينة إلى إسرائيل

عربي و دولي

أنصار الله

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إسرائيل

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