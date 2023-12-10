غوتيريش: لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنسانيّ في غزة

ولفت غوتيريش، الى أن "سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة"، مشدداً على أنني "لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنسانيّ، في غزة."

وشكر قطر على "جهود الوساطة بالتوصل إلى هدنة إنسانية، في غزة والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات".

وتنعقد النسخة الحادية والعشرون من منتدى الدوحة يومي 10 و11 كانون الأول في فندق الشيراتون بالدوحة. وستجمع هذه النسخة من المنتدى السنوي، صناع السياسات، والقادة العالميين، والخبراء، من جميع أنحاء العالم تحت شعار "معا نحو بناء غد مشرق".

وستسلط مناقشات المنتدى الضوء على حل المشكلات بطرق استباقية ممنهجة، وعلى الحلول العملية التي من شأنها تحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وجعل العالم مكانا متنوعا وأفضل للجميع من شتى الثقافات.