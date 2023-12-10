الجزيرة: المقاومة تطلق من مخيم جباليا دفعة صاروخية باتجاه المستوطنات تزامنا مع التوغل الإسرائيلي

عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: سنساعد اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم وبحسب معلومات الامم المتحدة أن 90% من الشعب السوري هم تحت خط الفقر وأبلغنا الاوروبيين ضرورة مساعدتهم في الاراضي السورية

عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: سنساعد اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم وبحسب معلومات الامم المتحدة أن 90% من الشعب السوري هم تحت خط الفقر وأبلغنا الاوروبيين ضرورة مساعدتهم في الاراضي السورية