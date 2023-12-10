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عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: سنساعد اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم وبحسب معلومات الامم المتحدة أن 90% من الشعب السوري هم تحت خط الفقر وأبلغنا الاوروبيين ضرورة مساعدتهم في الاراضي السورية
عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: سنساعد اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم وبحسب معلومات الامم المتحدة أن 90% من الشعب السوري هم تحت خط الفقر وأبلغنا الاوروبيين ضرورة مساعدتهم في الاراضي السورية
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عربي و دولي
صفارات الإنذار تدوي بالجليل الغربي
2023-12-10 | 09:08
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صفارات الإنذار تدوي بالجليل الغربي
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عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: سنساعد اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم وبحسب معلومات الامم المتحدة أن 90% من الشعب السوري هم تحت خط الفقر وأبلغنا الاوروبيين ضرورة مساعدتهم في الاراضي السورية
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