نتنياهو: إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن الأمن بالقطاع بعد الحرب

اشار رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست الاسرائيلي، الى ان "الفرق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية هو أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة تريد أن تفعل ذلك على مراحل، وإسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة في اليوم الذي يلي الحرب".



