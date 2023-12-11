نتنياهو: إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن الأمن بالقطاع بعد الحرب
اشار رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست الاسرائيلي، الى ان "الفرق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية هو أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة تريد أن تفعل ذلك على مراحل، وإسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة في اليوم الذي يلي الحرب".
كما لفت نتانياهو الى ان "حماس لا تسمح لأحد بمغادرة قطاع غزة، ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع، وسيكون علينا بناء كيان لا يريد تدميرنا يتولى الإدارة المدنية في قطاع غزة".