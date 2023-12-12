هجوم صاروخي على سفينة قرب باب المندب

وأوضح المسؤول أن "الهجوم الصاروخي وقع قرب باب المندب وأسفر عن أضرار بالسفينة".وأشار إلى "عدم وجود أي سفينة حربية أميركية في المنطقة أثناء الهجوم".وقال إن المدمرة الأميركية "مايسن" إستجابت لنداء استغاثة من السفينة المستهدفة.