"إسرائيل في موقف صعب".. بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو

ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الإثنين إلى وجود خلافات في العلاقة بينه وبين رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء في "موقف صعب" وأنه كان لكل منهما "نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي".