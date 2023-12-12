"إسرائيل في موقف صعب".. بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو
ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الإثنين إلى وجود خلافات في العلاقة بينه وبين رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء في "موقف صعب" وأنه كان لكل منهما "نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي".
وتناول بايدن، الذي كان يتحدث خلال حفل إستقبال بالبيت الأبيض علاقته المستمرة منذ عقود مع نتنياهو.
وأشار إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما، قائلا "كتبت في الأعلى: بيبي (اسم يشتهر به نتنياهو)، أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله".
وأضاف بايدن وسط تصفيق متقطع من الجمهور "الأمر نفسه تقريبا اليوم"، مضيفا أن "إسرائيل في موقف صعب. لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية".
ولم يوضح ما هي الخلافات بينهما، غير أنها شملت في الأسابيع الأخيرة قضايا منها العدوان الحالي على غزة ومعاملة الفلسطينيين.