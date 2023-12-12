الإحتلال يستقدم تعزيزات عسكرية نحو جنين.. ونتنياهو يلوح بالحرب ضد السلطة الفلسطينية

قال مراسل قناة "الجزيرة"، إن "قوات الاحتلال تستقدم تعزيزات عسكرية نحو جنين في الضفة الغربية المحتلة، تشمل 15 آلية وجرافتين ودوريات مزودة برشاشات آلية".

وفي وقت سابق، سقط 4 شهداء في قصف مسيّرة إسرائيلية على مدينة جنين، التي اقتحمتها قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء.

في السياق، نقلت هيئة بث العدو عن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل تستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية".

وقال إن "سيناريو قلب الأوكار في حال التعاون بين السلطة وحماس في الضفة الغربية مطروح على الطاولة".

