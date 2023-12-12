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حزب الله: استهدفنا ثكنة زرعيت "قرية طربيخا اللبنانية المحتلة" بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا ثكنة زرعيت "قرية طربيخا اللبنانية المحتلة" بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة
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القناة 12 الإسرائيلية: العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب الحرب
2023-12-12 | 07:26
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القناة 12 الإسرائيلية: العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب الحرب
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القناة 12 الإسرائيلية: العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب الحرب
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