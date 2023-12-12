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حماس: ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها لتجاوز اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني والانتقال للمقاومة الشاملة
2023-12-12 | 08:25
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حماس: ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها لتجاوز اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني والانتقال للمقاومة الشاملة
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حماس: ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها لتجاوز اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني والانتقال للمقاومة الشاملة
عربي و دولي
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