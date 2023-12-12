مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل : أمن إسرائيل لن يتحقق باستخدام القوة ولكن عن طريق الحل السلمي

بلينكن: كان لنا حوار في إجتماع الحلف بشأن غزة ولكن ذلك لم يخفف من إهتمامنا بأوكرانيا وشرق البلقان وسنناقش مع "إسرائيل" كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر