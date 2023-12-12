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عربي و دولي

سرايا القدس: تحرير الأسرى لن يكون إلا بالتفاوض وتحت مظلة وقف إطلاق النار الكامل

2023-12-12 | 13:37
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سرايا القدس: تحرير الأسرى لن يكون إلا بالتفاوض وتحت مظلة وقف إطلاق النار الكامل
سرايا القدس: تحرير الأسرى لن يكون إلا بالتفاوض وتحت مظلة وقف إطلاق النار الكامل

سرايا القدس: تحرير الأسرى لن يكون إلا بالتفاوض وتحت مظلة وقف إطلاق النار الكامل

قال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس "إننا في المقاومة نعيش ظروف الشعب ونتجرع ألمه ولكن ثمن الحرية والكرامة أكبر بكثير."

 واضاف: "ليس لنا في هذه المعركة إلا التصميم على النصر، معركة اليوم ليست للقضاء على المقاومة وإنما تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني."

 وتابع ابو حمزة : "العدو يواصل قصف المدنيين الآمنين دون إنذار، مجاهدونا اشتبكوا مع العدو من مسافة صفر وقتلوا عشرات وأصابوا مئات من جنوده."

 وقال: "مستمرون بقصف المدن الصهيونية بالصواريخ والحشود العسكرية بقذائف الهاون."

 وتابع ابو حمزة : "سنواصل التمسك بحقنا المشروع في استمرار المقاومة والدفاع عن شعبنا وأرضنا في كل مكان."

 وشدد على ان "تحرير الأسرى لن يكون إلا بالتفاوض وتحت مظلة وقف إطلاق النار الكامل"، مضيفاً: "نقول للإسرائيليين إن هدف نتنياهو البقاء في الحكم والثمن هو أبناؤكم".

 
سرايا القدس: تحرير الأسرى لن يكون إلا بالتفاوض وتحت مظلة وقف إطلاق النار الكامل

عربي و دولي

سرايا القدس

ابو حمزة

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