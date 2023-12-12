وول ستريت جورنال: "الجيش الاسرائيلي" بدأ ضخ مياه البحر إلى الأنفاق في قطاع غزة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين ان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى "مجمع الأنفاق التابع لحماس في غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن ضخ مياه البحر في الأنفاق بقطاع غزة "جزء من جهود تدمير البنية التحتية لحركة حماس".

ووفقا للمسؤولين الاميركيين فإن غمر "أنفاق حماس في غزة بمياه البحر من الممكن أن يستغرق أسابيع".

ورفض المتحدث باسم وزير الحرب الإسرائيلي التعليق على ما قالته الصحيفة مشيرا إلى أن "عملية الأنفاق سرية ولا يمكن التعليق بشأنها"، فيما أبدى المسؤولون الأميركيون قلقلهم من أن يعرض "استخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق إمدادات المياه العذبة بغزة للخطر"، وفق ما ذكرت الصحيفة.