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سكاي نيوز: الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض
2023-12-12 | 14:55
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سكاي نيوز: الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض
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سكاي نيوز: الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض
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