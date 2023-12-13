اليوم الـ 68 للعدوان على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى والمقاومة ترد برشقات صاروخية

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 68 على التوالي من الحرب مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع .

واعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 18412 شهيدًا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع.

وفي السياق استشهد 20 فلسطينياً وأصيب العشرات فجر اليوم بعد قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي دير البلح، استشهد طفلان واصيب فلسطينيون آخرون جراء استهداف الاحتلال لمنزل في المدينة، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع عزة، وحيي التفاح والدرج.

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على حي الشجاعية شرق المدينة، فيما استهدفت مدفعيته المنازل في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال القطاع.

وقد واصلت قوات الاحتلال محاولات التوغل اكثر في مدينة خان يونس وقصفت طائراتها منزل لعائلة مقداد في حي الامل ما ادى لاستشهاد تسعة فلسطينيين.

واعلنت الداخلية بغزة وصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة البرعي في مخيم البريج وسط غزة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وجرح آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة في أبراج عين جالوت شرقي مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدير مستشفى كمال عدوان ونقلته الى جهة غير معلومة خارح المستشفى، وأخلت سبيل 5 اطباء وكذلك السيدات من الكوادر الصحية واقتادت اكثر من 70 من الكوادر الصحية الى خارج المستشفى الى جهة غير معلومة

وطلبت قوات الاحتلال من الكوادر المتبقية تجميع كل المرضى والطواقم في مبنى واحد واخلاء المباني الاخرى، ليخرج المستشفى عن الخدمة بعد خروج المستشفى الإندونيسي فيما اصبح مشفى العودة محاصرا.

الى ذلك ردت المقاومة الفلسطينية على العدوان باطلاق دفعات صاروخية جديدة نحو مستوطنات غلاف غزة حيث دوت صفارات الإنذار في مستوطنات سديروت ونير عام وأفيفيم الثانية خلال اليوم.