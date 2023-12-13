الاحتلال يعترف بمقتل عشرة من جنوده اليوم في معارك غزة بينهم عقيد

اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل قائد لواء يفتاح في الجيش "الإسرائيلي وهو برتبة عقيد وجندي خلال المعارك في قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم منذ صباح اليوم خلال معارك الشجاعية إلى عشرة.

وأقر الناطق باسم جيش الاحتلال أن من بين القتلى قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني بالاضافة لقائد فصيل في الكتيبة رقم 13 .

كما قتل في الكمين داخل حي الشجاعية قائد فصيل في الكتيبة 51 بلواء جولاني .

كما تعرضت قوة الإنقاذ من وحدة الانقاذ الجوية الخاصة (669) لكمين خلال محاولة إنقاذ المصابين ما أدى إلى مقتل ضابطين في الوحدة، وأصيب 7 جنود بجراح خطيرة.